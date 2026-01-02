پخش زنده
امروز: -
۳۰ دستگاه خودروی گرفتار در گردنه زمزیران و محور سردشت به میرآباد با تلاش و حضور بهموقع کارکنان پلیس راه سردشت رهاسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت گفت: در پی بارش برف و کولاک شدید در شهرستان سردشت، ۳۰ دستگاه خودروی گرفتار در گردنه زمزیران و محور سردشت به میرآباد با تلاش و حضور بهموقع پرسنل پلیس راه سردشت رهاسازی شدند.
سروان وحید پاشایی با اشاره به شرایط نامساعد جوی افزود: به دلیل کولاک شدید، لغزندگی جاده و کاهش دید افقی، تردد در گردنه زمزیران و مسیر سردشت–میرآباد تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نبوده و این دو محور مسدود اعلام شدهاند.
وی با تأکید بر حفظ ایمنی شهروندان تصریح کرد: از رانندگان درخواست میشود بهطور جدی از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و از ورود به مسیرهای مسدود پرهیز کنند.
فرمانده پلیس راه سردشت همچنین خاطرنشان کرد: شهروندان پیش از آغاز سفر حتماً از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و تنها در صورت اطمینان از باز بودن و ایمنی مسیر، وارد جادهها شوند.
سروان پاشایی در پایان گفت: مأموران پلیس راه سردشت بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی شهرستان مستقر بوده و آماده امدادرسانی به رانندگان هستند.