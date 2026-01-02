به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی شهرستان فومن از رفع تصرف ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین عاشوری تصریح کرد: افرادی ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی محصور و اقدام به ساخت ابنیه در این اراضی کرده‌اند.

وی گفت: متهمین با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.