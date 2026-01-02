استاندار خوزستان گفت: باتوجه به وجود دانشگاه ملی مهارت، دانشگاه علمی‌کاربردی، هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ، خوزستان باید به مرکز آموزش‌های مهارتی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده روز جمعه در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در استانداری خوزستان با تاکید بر تبدیل استان به مرکز آموزش‌های مهارتی گفت: وجود دانشگاه ملی مهارت، دانشگاه علمی‌کاربردی، هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند زنجیره کاملی برای تحقق این هدف فراهم کنند.

وی در ادامه به موضوع بومی‌سازی نیروی انسانی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه بیماری در استان، اگر قرار است آزمونی برگزار شود، باید به‌صورت بومی باشد؛ اگر این اتفاق رخ دهد، شرکت‌ها از میان نیرو‌های بومی استان نیرو جذب خواهند کرد.

استاندار خوزستان به‌طور مشخص به حوزه شادمان اشاره کرد و گفت: در حوزه شادمان تأسیسات نفتی وجود دارد، در حالی که نیروی انسانی در کنار آنها است؛ نیرو نباید از سایر استان‌ها جذب شوند. اگرچه آنها هم‌وطن ما هستند، اما در شرایط مناسب باید نیرو‌های مورد نیاز هر مجموعه از بومیان منطقه انتخاب شوند. این امر باعث افزایش تعامل بین مجموعه و منطقه می‌شود.

موالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه سلامت اشاره کرد و بیان داشت: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی نیز برای ما تبدیل به یک مشکل شده است؛ تعداد کادر درمان و پرستاران متناسب با تعداد بیماران نیست و پرستاران باید در شرایط سخت آب‌وهوایی به حجم بالایی از بیماران خدمات ارائه دهند.

وی هشدار داد: عدم رسیدگی به مسائل پرستاران باعث مهاجرت پرستاران و کادر درمان از استان می‌شود.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: خوزستان با مساحتی بیش از ۶۴ هزار کیلومتر مربع، جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر را در خود جای داده است؛ ما ۳۰ شهرستان داریم و سه اقلیم کوهپایه‌ای ـ کوهستانی، جلگه‌ای و جنوبی (دریایی) در استان وجود دارد.

وی افزود: از سال ۱۲۸۹ و با استخراج اولین چاه نفت در مسجدسلیمان، خوزستان به‌عنوان یک مرکز نفتی شناخته شد و این روند تا امروز ادامه دارد؛ اکنون در نقاط مختلف استان چاه‌های نفت داریم و به دنبال آن، تولید و ایجاد کار و پتروشیمی‌ها بوده‌ایم.

موالی زاده بیان کرد: خوزستان پس از عسلویه، در رده دوم از لحاظ تعداد پتروشیمی قرار دارد و در ماهشهر نیز ۲۳ پتروشیمی فعال است.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش کشاورزی نزدیک به ۱۴۰ نوع محصول تولید می‌کنیم؛ از خرما گرفته تا زعفران که در منطقه ایذه کشت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گندم تولیدی استان حدود ۱.۵ میلیون تن است که نیاز ۱۴ میلیون نفر در کشور را تأمین می‌کند و شکر نیشکری ما نیاز ۳۵ میلیون نفر را برآورده می‌سازد.

استاندار خوزستان گفت: خوزستان ظرفیت صنعتی قابل توجهی نیز دارد، از جمله فولاد‌های بزرگی مانند فولاد خوزستان، فولاد اهواز و فولاد اندیمشک، و صنایع مختلف دیگر.

وی تصریح کرد: در بخش گردشگری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه گردشگری تاریخی، دفاع مقدس (راهیان نور)، طبیعی و سلامت داریم که می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگر از کشور‌های مجاور مانند عراق باشد.

موالی‌زاده به ظرفیت‌ها و مشکلات اساسی استان اشاره کرد و گفت: خوزستان بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی کشور را دارد، اما ظرفیت دستگاه‌های دولتی اشباع شده و اکنون باید زمینه برای رشد بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.

وی راه‌حل این مسئله را تقویت بانک‌ها دانست و گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند کمک کند، تقویت بنیه مالی بانک‌ها است؛ حساب‌های بانکی شرکت‌ها عمدتاً خارج از استان است و ما بار‌ها درخواست کرده‌ایم که اگر شرکت‌ها حساب‌های بانکی، دفاتر مالیاتی و بیمه خود را به استان منتقل کنند، کمک بزرگی به ما خواهد شد.

استاندار خوزستان خواستار رفع موانع اعطای تسهیلات شد و گفت: در سفر سال گذشته ریاست محترم جمهوری، ۱۱.۵ همت تسهیلات اختصاص داده شد، اما روند پرداخت آن با موانعی روبه‌روست که باید برداشته شود؛ بانک‌ها باید با توسعه گره بخورند و نقش آنها در توسعه مشخص شود.

وی به معضل مهاجرت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: خوزستان که به لحاظ بنادر و زمینه‌های اشتغال فراوان در تأسیسات نفتی، مهاجرپذیرترین استان بود، اکنون به مهاجرفرست‌ترین استان کشور تبدیل شده است.

موالی‌زاده اظهار کرد: خواهش ما این است که مشوق‌هایی برای ماندگاری نیروی انسانی در نظر گرفته شود؛ حقوق کسی که در خوزستان کار می‌کند با تهران تفاوتی ندارد؛ این باید تغییر کند.