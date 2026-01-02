مشاور سیاسی و نماینده فرمانده معظم کل قوا در شورای دفاع گفت: امنیت ملی ایران خط قرمز است و دست مداخله‌گر قبل از رسیدن قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریابان شمخانی در پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: مردم ایران تجربه «نجات‌دادن» آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسند؛ از عراق و افغانستان تا غزه. هر دست مداخله‌گری که با بهانه جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن با پاسخ پشیمان‌کننده، قطع خواهد شد.

مشاور سیاسی و نماینده فرمانده معظم کل قوا در شورای دفاع به آمریکایی‌ها هشدار داد: امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه توییتهای ماجراجویانه.