دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی، در پژوهشی علمی موفق به ارائه روشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت تصاویر سی‌تی‌اسکن با دوز پایین اشعه شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی، محمد حجت، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ، در پژوهشی علمی موفق به ارائه روشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت تصاویر سی‌تی‌اسکن با دوز پایین اشعه شده است؛ پژوهشی که که با راهنمایی دکتر محمد جواد شایگان فرد در مجله European Journal of Medical Research به چاپ رسید.

سی‌تی‌اسکن به‌عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های تصویربرداری پزشکی، نقش مهمی در تشخیص و پیگیری بیماری‌ها دارد. با این حال، استفاده از اشعه ایکس در این روش می‌تواند برای بدن مضر باشد؛ به‌ویژه برای بیمارانی که ناچار به انجام مکرر این تصویربرداری هستند، مانند بیماران سرطانی. از همین رو، کاهش دوز اشعه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی پزشکان بوده است؛ دغدغه‌ای که معمولاً با افت کیفیت تصویر و افزایش نویز همراه می‌شود و تشخیص دقیق را دشوار می‌کند.

در این پژوهش، محققان دانشگاه علم و فرهنگ با بهره‌گیری از مدل‌های یادگیری عمیق، روشی هوشمند برای کاهش نویز تصاویر سی‌تی‌اسکن با دوز پایین ارائه داده‌اند.

در این روش، تصاویر کم‌دوز وارد یک مدل هوش مصنوعی می‌شوند که آموزش دیده است نویز‌های ناخواسته را حذف کند، بدون آن‌که جزئیات حیاتی تصویر و اطلاعات تشخیصی از بین برود. نتایج نشان می‌دهد این رویکرد می‌تواند به‌طور قابل توجهی کیفیت تصاویر را بهبود دهد و در عین حال، ایمنی بیماران را افزایش دهد.

این پژوهش در مجله European Journal of Medical Research از انتشارات Springer به چاپ رسیده که دارای نمایه Web of Science (WOS)، ضریب تأثیر ۳.۴ و چارک Q۲ است و نشان‌دهنده اعتبار علمی بالای آن در حوزه پژوهش‌های پزشکی و میان‌رشته‌ای است.