پخش زنده
امروز: -
مدرسه ۶ کلاسه شهید محمد منتظری در شهر بروات بم افتتاح شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در این مراسم با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی گفت: مدرسهسازی فقط یک طرح عمرانی نیست، بلکه حرکتی اجتماعی و آیندهساز است. مردمیسازی مدرسهسازی، یعنی حضور پررنگ مردم و خیران در ساخت و نگهداری مدارس، فرصتی برای ارتقای سرمایههای اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی خواهد بود.
حمیدرضا خانمحمدی،افزود: بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت خیران و فعالان اقتصادی ساخته شده و امروز بیش از ۶۴ درصد طرحهای آموزشی در روستاها و نقاط حاشیه شهر اجرا میشود که نشاندهنده تحقق شعار دولت در جهاد مدرسهسازی است.
وی همچنین تأکید کرد: ۷ هزار و ۸۰۰ طرح مدرسهسازی در برنامه یکساله دولت قرار گرفته و این حجم از طرحها بیانگر نیاز فوری کشور و عزم جدی دولت برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی است.
این طرح آموزشی در قالب طرح شهید رضا پناهی و با هدف ساماندهی مدارس کانکسی مستقل بالای ۱۰ دانشآموز اجرا شده است.
دبستان شهید محمد منتظری با زیربنای ۵۲۰ متر مربع و محوطهسازی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع، در زمینی به وسعت ۴ هزار متر مربع ساخته شده و برای اجرای آن افزون بر ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.