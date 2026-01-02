به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: در شبانه روز گذشته پس از سردشت، شهرستان‌های اشنویه و پیرانشهر نیز بارش‌های قابل‌توجهی داشتند و ارتفاع برف در این مناطق به ۱۷ سانتی‌متر رسید.

مهدی صابری افزود: در شهرستان‌های شمالی استان از جمله ماکو و چالدران نیز چهار سانتی‌متر برف به ثبت رسیده است.

صابری، با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش برف در نقاط مختلف استان تا اواخر جمعه شب تداوم دارد، گفت: وزش باد در نواحی جنوبی و شدت بارش در مناطق جنوب‌غربی بیشتر پیش بینی شده است.

وی اظهارکرد: از ابتدای هفته آینده با خروج سامانه بارشی از آذربایجان‌غربی، کاهش محسوس دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و این شرایط تا پایان هفته آینده پایدار خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان اضافه کرد: در شبانه‌روز گذشته چالدران با دمای منفی هفت درجه سانتی‌گراد سردترین و شهرستان نقده با دمای مثبت ۹ درجه، گرم‌ترین نقطه آذربایجان‌غربی بود.