آمریکا از دادن روادید به امیرحسین هدایی، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران برای حضور در لیگ این کشور امتناع کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین هدایی ملی‌پوش تنیس روی میز ایران که سابقه کسب نشان در بازی‌های آسیایی هانگژو و بازی‌های همبستگی اسلامی را در کارنامه دارد، به دلیل قانون جدید آمریکا در صادر نکردن روادید برای مردم چند کشور دنیا، فرصت ادامه حضور در لیگ این کشور را از دست داد.

هدایی سال گذشته با تیم «تگزاس اسمش» در لیگ آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشت و به لطف همین نمایش ایده‌آل امسال با سه پیشنهاد از سایر تیم‌های این لیگ مواجه شد که در نهایت با تیم «نیویورک اسلیز» به توافق رسید.

براساس این گزارش، هدایی در شرایطی که خود را آماده حضور لیگ آمریکا می‌کرد، اما موفق به دریافت ویزای سفر به این کشور نشد. او پیش از این سه بار ویزای اقامتی آمریکا را دریافت کرده بود.