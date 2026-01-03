مدیر تولید انتشارات خط مقدم کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» را کامل‌ترین و خواندنی‌ترین اثر درباره شهیدحاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: این اثر حاصل تحقیق و پژوهش ۵ ساله در جنگ روایت ها و روایتی دست اول از حاج قاسم سلیمانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی آقامیرزایی مدیر تولیدانتشارات خط مقدم و یکی از نویسندگان کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی»گفت: این کتاب حاصل یه تحقیق وپژوهش گسترده پنج ساله است که براساس تمام منابع مکتوب، صوتی تصویری و صوتی انجام شده است.

وی افزود : این اثر چند بار بازنویسی شده و بعد از نگارش کتاب توسط کارشناس‌های سیاسی و نظامی منطقه مورد بازبینی قرار گرفت تا خطا‌های احتمالی گرفته شود.

آقامیرزایی این کتاب را کامل‌ترین و خواندنی‌ترین اثر درباره شهیدحاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: این که اثر حاصل یه تحقیق و پژوهش ۵ ساله است در جنگ روایت ها، روایت دست اول از حاج قاسم سلیمانی است مردی که برای برقراری آرامش مردم منطقه جنگید و سرانجام در همین راه به شهادت رسید.

وی افزود: این کتاب در۲۸ فصل مختلف روایتی مستند از زندگینامه شهید قاسم سلیمانی از دورانِ کودکی در روستای قنات‌ملک کرمان تا لحظه شهادتدر فرودگاه بغداد که با نثری روان و متکی بر مصاحبه‌های میدانی نگاشته شده و علاوه بر وقایع نظامی، به ابعاد اخلاقی، معنوی و انسانی این چهره تأثیرگذار نیز پرداخته و تصویری صادقانه از شخصیت و رسالت فردی او ارائه می‌دهد.

آقامیرزایی گفت: کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» به خوبی نشان می دهد که حاج قاسم چگونه از کودکی تا بزرگسالی با تلاشی خستگی ناپذیر و مسیر زندگیش را ترسیم می کند و به یک قهرمان ملی و شخصیت اسطوره ای در تاریخ تبدیل می شود پایان داعش را رقم می زند.

وی گفت : این کتاب که با نظارت مستقیم آقای سرهنگی، استاد مسلم ادبیات دفاع مقدس ادبیات نوشته شده سعی کرده اثری در خور عظمت و ایثار شهید سلیمانی باشد.

کتاب قاسم جلوه‌هایی پنهان و نامه‌هایی دوست داشتنی را عرضه می‌کند. مخاطب را قدم به قدم به مبارزات پیش از انقلاب سردار سلیمانی دعوت می‌کند و از جوش و خروش انقلابی ایشان و جانفشانی‌های سردار در دوران دفاع مقدس سخن می‌گوید.

مرتضی سرهنگی که پیش از این با آثاری هم‌چون «سفر به قله‌‌ها»، «اسم من پلاک است»، «اسم من خاکریز است»، «نامزد گلوله‌ها» و «پابه‌پای باران» در ردیف برجسته‌ترین چهره‌های عرصه ادبیات پایداری ایران قرار گرفته‌بود، با انتشار کتاب قاسم، در سال 1403 هنر و حماسه را به زیبایی هر چه تمام به هم گره می‌زند.

از دیگر آثار شاخص در باره حاج قاسم کتاب «حاج قاسمی که من می شناسم» به قلم سعید علامیان است که در انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده است.

این اثر شامل روایت و خاطراتی از ۴۰ سال دوستی حجت‌الاسلام علی شیرازی با شهید سلیمانی است. خلاصه کتاب حاج قاسمی که من میشناسم را می توان خلاصه کتاب سردار سلیمانی نامید. این کتاب شامل ۱۲ فصل و یک پیشگفتار است که نام فصل‌ها مرتبط با محتوای فصل انتخاب شده است و ثمره ۱۹ ساعت گفت‌و‌گو با ححجت الاسلام شیرازی است.

دوستان و یاران بی‌شمار شهید بزرگوار حاج‌قاسم سلیمانی، هر یک، شناختی از او دارند. حجت‌الاسلام علی شیرازی هم در این کتاب، گذری به رفاقت ۴۰ ساله‌اش با سردار سلیمانی کرده تا شناخت خود را از این شهید بازگو کند.

سال ۶۱ در حمدیه‌ی اهواز، شروع دوستی رقم خورد. قاسم سلیمانی، فرمانده تیپ ثارالله، سخنران بود و علی شیرازی، روحانی گردان شهید باهنر، شنونده. همانجا عشق حاج‌قاسم به دلش نشست. فروردین ۶۵ دوستی شکل همکاری به خود گرفت و حاج‌قاسم، مسئولیت تبلیغات لشکر را به علی‌شیرازی سپرد. پس از جنگ همراهی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۰ به خواست سردار سلیمانی، علی‌شیرازی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی قدس شد و هشت‌سال از پرفراز و نشیب‌ترین روزهای جبهه مقاومت را با حاج‌قاسم همراه ماند.

در انتهای کتاب هم تصاویری که حجت السلام علی شیرازی و سردار سلیمانی در برهه‌های مختلف از دفاع مقدس تا سوریه و لبنان با هم در آن حضور دارند چاپ شده است.