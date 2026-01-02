رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: تغییر اقلیم یک ابر چالش جهانی و منطقه‌ای است که محصولات کشاورزی ما به‌ویژه مرکبات را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، احمد آیین در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در خصوص ابر چالش تغییر اقلیم در منطقه، گفت: هدف اصلی این مرکز بر اساس رویکرد سازمان «تات»، تمرکز بر شناسایی، اولویت‌بندی و حل چالش‌های مهم حوزه کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از طریق ارتباط مستمر با بخش‌های اجرایی و خصوصی است.

وی با اشاره به تأثیرات جدی گرمایش زمین افزود: پدیده‌هایی مانند آفتاب‌سوختگی و تبخیر شدید، موجب تشدید «زوال مرکبات» در جنوب کرمان شده است، در همین راستا، یک بسته دانشی مشتمل بر ۱۲ راهکار فنی تدوین شده و در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است که اجرای آن از دی‌ماه آغاز می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان بیان کرد: در حوزه تولید بذر، از سال ۱۳۹۸ پروژه‌ای برای تولید بذر هیبرید داخلی محصولات گلخانه‌ای آغاز شد، امروزه نخستین ارقام هیبرید ایرانی در مراحل نهایی ثبت هستند که با یک‌سوم هزینه بذر‌های خارجی و باکیفیت رقابتی تولید می‌شوند و تحولی در تأمین بذر کشور ایجاد خواهند کرد.

آیین اظهار کرد: در بخش مدیریت آفات، علاوه بر مگس میوه مدیترانه‌ای، دانش فنی لازم برای مقابله با سایر مگس‌های میوه در محصولاتی مانند انبه و زیتون نیز جمع‌آوری شده و آماده انتقال به بهره‌برداران است.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از دستاورد‌های مهم، بومی‌سازی سامانه‌های هوشمند آبیاری برای باغات مرکبات و خرما است، این نرم‌افزار‌ها با شرایط محلی جنوب کرمان بهینه‌سازی شده‌اند و می‌توانند بهره‌وری مصرف آب را به شکل چشمگیری افزایش دهند.

رئیس مرکز تحقیقات جنوب کرمان تصریح کرد: نقطه کلیدی برای تحقق اهداف نوین کشاورزی، تأمین سرمایه‌گذاری لازم، ارائه تسهیلات و ایجاد مشوق‌هایی است که کشاورزان را به به‌کارگیری این فناوری‌های هوشمند ترغیب کند.

وی خاطرنشان کرد: این دستاورد‌ها و پژوهش‌ها گامی ارزشمند برای حفظ پایداری کشاورزی در منطقه است و امیدواریم با مشارکت‌بخش خصوصی و حمایت مسئولان، شاهد تجاری‌سازی هرچه سریع‌تر این یافته‌های کاربردی باشیم.