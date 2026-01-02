امام جمعه کوهبنان گفت: ولایت مداری بزرگترین میراث حاج قاسم عزیز بود کسی که بیگانگان از شهامت و ایثار وی می‌گویند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، امام جمعه کوهبنان گفت: ولایت مداری بزرگترین میراث حاج قاسم عزیز بود کسی که بیگانگان از شهامت و ایثار وی می‌گویند کسی که در جبهه مقاومت جایش را خالی می‌بینند کسی که ذوب در ولایت بود.

حجت الاسلام حسن ایزدی امام جمعه کوهبنان در جمع نمازگزاران جمعه در مسجد جامع واقع در محله انصار کوهبنان گفت: شش سال از بامدادی که بزرگ مرد جهان به آروزی خویش رسید گذشت در حالی هر روز بیش از گذشته حسرت نبودن وی را می‌خوریم.