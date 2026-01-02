به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول ستاد عتبات و عالیات دابودشت از کمک بیش از یک‌میلیارد ریالی مردم این بخش در جشن گلریزان دومین طلایه داران عتبات عالیات در مصلی نماز جمعه این شهر خبر داد.

علی اصغر افرازیده افزود: مردم این بخش سال گذشته بیش از سیصد میلیون ریال کمک نقدی انجام دادند ولی امسال بیش از یک میلیارد ریال کمک به ستاد عتبات و عالیات انجام دادند که جهت صحن حضرت زینب (س) و سردرب موزه عقیله بنی هاشم درکربلای معلا هزینه شود.

وی ادامه داد: کمک‌های اهدا شده از سوی مردم در مقابل عظمت و بزرگی اهل بیت عصمت و طهارت ناچیز است ولی یقینا خداوند به این کمک‌ها برکت خواهد داد.

افرازیده گفت: همه باید در امر کمک به بازسازی عتبات عالیات پیشگام بوده و با اطلاع رسانی صحیح و مناسب زمینه حضور تمامی افراد در این امر خداپسندانه را فراهم نمایند.

مسئول ستاد عتبات و عالیات دابودشت گفت: کمک در امر ساخت و توسعه حرمین ائمه معصومین در عراق، نشانه عشق و دلدادگی مردم به اباعبدالله الحسین و دیگر امامان معصومین (ع) است که این ارادت جاودانه است.