تولید سالانه ۱۵۵ تن قارچ خوراکی در بروجرد
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: ۱۵۵ تن قارچ خوراکی سالانه از ۲۱ مجتمع پرورشی این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف میشود.
عزت اله نباتی افزود: با بهرهگیری مناسب از امکانات موجود، مدیریت بهینه سالنها و افزایش تعداد دورههای تولید، میزان تولید واقعی سالانه به حدود ۲۶۰ تن رسیده که بیانگر بهرهوری بالاتر از ظرفیت اسمی در واحدهای فعال است.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به وضعیت مصرف قارچ در کشور بیان کرد: سرانه سالانه مصرف قارچ خوراکی در ایران بهطور متوسط حدود یک تا ۱.۲ کیلوگرم به ازای هر نفر است که همچنان کمتر از میانگین جهانی محسوب میشود.
نباتی اضافه کرد: با توجه به الگوی مصرف غذایی و دسترسی مناسب به بازار، سرانه مصرف قارچ در شهرستان بروجرد نیز تقریباً همسطح با میانگین کشوری و در همین حدود برآورد میشود و بخش قابل توجهی از تولید این شهرستان، در بازارهای محلی و منطقهای به مصرف میرسد.
وی تأکید کرد: پرورش قارچ خوراکی به دلیل مصرف پایین آب، بازده اقتصادی مناسب و ایجاد اشتغال پایدار، یکی از گزینههای مهم در توسعه بخش کشاورزی شهرستان به شمار میرود و جهاد کشاورزی از توسعه این فعالیت در قالب واحدهای مجاز و استاندارد حمایت میکند.