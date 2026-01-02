پیشبینی وزش باد شدید برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از وزش باد شدید شمال غربی و تلاطم شدید دریا از ظهر شنبه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، در ساعتهایی از بعد از ظهر روز شنبه در نواحی شمالی استان رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
محمدرضا انصاری افزود: همچنین از ظهر روز شنبه تا روز سهشنبه با وزش باد شدید شمال غربی سواحل استان به شدت مواج پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: همچنین از روز یکشنبه دمای هوا کاهش محسوس خواهد داشت و در برخی مناطق شمالی و مرکزی استان احتمال آسیب رسیدن به محصوالت کشاورزی به دلیل تنش دمایی دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان را صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال شرقی تا جنوب شرقی، از فردا به تدریج شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.
انصاری ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۱۰، مد اول ساعت ۰۸:۳۰، جزر دوم ساعت ۱۱:۲۵ و مد دوم ساعت ۱۸:۵۰ دقیقه خواهد بود.