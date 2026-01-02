پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر آموزش و پرورش از نامگذاری بیش از ۵۰۰ واحد فرهنگی، آموزشی و ورزشی در کشور به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حمید رضا خان محمدی در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر بم گفت: تا ابتدای سال تحصیلی آینده، ۱۲۰۰ کلاس درس در استان کرمان به بهره برداری میرسد
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت: «این روزها یادآور همدلی و تلاشهای ارزشمند برای بازسازی و مدرسهسازی در بم است وما نیز در آن سالها همراه با گروههای دانشجویی در مسیر مدرسهسازی در این منطقه حضور داشتیم.
خانمحمدی افزود:اتاق بازرگانی که مسئولیتهای متنوعی در حوزه اقتصادی دارد، در کنار وظایف اصلی خود، مسئولیت اجتماعی را نیز پذیرفته و با سرمایهگذاری در مدرسهسازی، امکاناتی ارزشمند را برای کودکان این سرزمین و دانشآموزان استان فراهم کرده است
مدرسه ۱۲ کلاسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی «کرمان دانا ۴۱» با زیربنای هزار و ۳۸۰ مترمربع فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، در شهر بم به بهره برداری رسید.