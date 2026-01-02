همزمان با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز مرد، فضای شهر ساوجبلاغ حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت و رفت‌وآمد مردم در خیابان‌ها، شور و نشاط این مناسبت را دوچندان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در میان شلوغی بازار، شهروندان و کسبه هر یک به شکلی در تکاپوی تبریک روز مرد بودند و این حضور پررنگ، جلوه‌ای مردمی از گرامیداشت این روز را به نمایش گذاشت.

در این میان، گفت‌و‌گو با یکی از کسبه ساوجبلاغی که با وجود معلولیت سال‌هاست با اراده و پشتکار به فعالیت اقتصادی مشغول است، تصویری روشن از معنای واقعی مردانگی ارائه داد؛ مردانگی‌ای که فراتر از محدودیت‌ها، بر پایه تلاش، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی شکل گرفته است.