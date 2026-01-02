پخش زنده
پدران ستونی از جنس عشق و کوهی از اقتدار هستند که خانواده بر شانه هایشان استوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کمتر از خودشان میگویند؛ آرزوهایشان را بلند نمیخوانند، و دلنگرانیهایشان را پشت سکوت پنهان میکنند، اما درست همانجا که نام فرزند میآید، سکوت میشکند…تمام آرزوهای پدران در آرزوهای فرزندانشان خلاصه شده است.
پدرها از آرزو نمیگویند، آنها آرزو را زندگی میکنند…در صبحهای زود در مسیرهای تکراری. و در خستگیهایی که به خانه آورده نمیشوند.
روز دستهای پینه بسته؛ خستگیهای پنهان؛ نگرانیهای بیشتر پایان و ستونهای خانه مبارک.