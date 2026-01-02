ویدئوی اینفوگرافی حاج قاسم و ابومهدی المهندس در عراق
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد خبرگزاری رسمی عراق با انتشار یک ویدئوی اینفوگرافی، ضمن گرامیداشت ششمین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، از آنان به عنوان «فرماندهان پیروزی» یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، خبرگزاری رسمی عراق پس از انتشار این ویدئوی اینفوگرافی، تأکید کرد عراق به برکت حضور و مجاهدتهای آنان از لوث تروریستهای تکفیری نجات یافت و مردم این کشور امروز در سایه فداکاریهایشان در آرامش و امنیت به سر میبرند.