ویدئوی اینفوگرافی حاج قاسم و ابومهدی المهندس در عراق

خبرگزاری رسمی عراق با انتشار یک ویدئوی اینفوگرافی، ضمن گرامی‌داشت ششمین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، از آنان به عنوان «فرماندهان پیروزی» یاد کرد.