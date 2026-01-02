به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، روزبه مقدم اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در پی دریافت تماس‌های مردمی بلافاصله به محل‌های حادثه اعزام شدند و اقدام‌های درمانی اولیه برای این ۲۴ مصدوم انجام گرفت و خوشبختانه این حوادث فوتی نداشت.

وی نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد و تهویه نامناسب را از مهم‌ترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این مدت ذکر کرد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به بررسی ایمنی بخاری‌ها و دودکش‌ها توجه کرده و در صورت مشاهده علایمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خواب‌آلودگی در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.