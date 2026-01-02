پخش زنده
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مسموم شدن ۲۴ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در نقاط مختلف استان اردبیل در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، روزبه مقدم اظهار کرد: تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در پی دریافت تماسهای مردمی بلافاصله به محلهای حادثه اعزام شدند و اقدامهای درمانی اولیه برای این ۲۴ مصدوم انجام گرفت و خوشبختانه این حوادث فوتی نداشت.
وی نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکشهای غیراستاندارد و تهویه نامناسب را از مهمترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این مدت ذکر کرد.
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به بررسی ایمنی بخاریها و دودکشها توجه کرده و در صورت مشاهده علایمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خوابآلودگی در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.