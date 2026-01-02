به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با نزدیک شدن به ایام اعتکاف رجبیه، مساجد خوزستان حال و هوای دیگری دارند و برای پذیرایی از معتکفانی که می‌خواهند سه روز از دغدغه‌های دنیایی دور باشند و به راز و نیاز با پروردگار خویش بپردازند، آغوش می‌گشایند.

حجت الاسلام فرد آقایی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان می‌گوید: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۶۰۰ مسجد مناطق شهری و روستایی برگزار خواهد شد.

درحال حاضر حدود هزار و ۲۰۰ کانون فرهنگی مساجد در سطح استان خوزستان فعال است.