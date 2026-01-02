پخش زنده
میز خدمت و دیدار چهره به چهره مسئولان با مردم و ورزشکاران در مسجد جامع لولمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این نشست، ورزشکاران و فعالان فوتبال منطقه دغدغههای خود را از جمله کمبود زمین استاندارد، نبود زیرساختهای ورزشی مناسب، ضعف ساختار مدیریتی ورزش و ضرورت تعیین متولی مشخص برای فوتبال شهر مطرح کردند.
شهردار لولمان با تأکید بر اهمیت مطالبهگری قانونی شهروندان گفت: مدیریت شهری بدون همراهی مردم موفق نخواهد بود و شهرداری خود را موظف به پیگیری مطالبات قانونی، بهویژه در حوزه ورزش و توسعه فضاهای ورزشی میداند.
خورسندی افزود:حمایت از ورزش، بهخصوص فوتبال و ایجاد زیرساختهای لازم، از اولویتهای مدیریت شهری است.
احمدی، نماینده شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای ورزشی منطقه، از پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی فوتسال خبر داد و اظهار کرد: مطالبات مربوط به ورزش، عمران و درمان با همکاری مدیران کل دستگاههای اجرایی و در چارچوب قانون دنبال خواهد شد.
در پایان، مسئولان بر تداوم برگزاری میز خدمت و تقویت مطالبهگری اجتماعی برای رفع مشکلات ورزشی و خدماتی شهر تأکید کردند.