رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از تغییر ماهیت تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای صنعتی خبر داد و گفت: تدوین نقشه راه بومی فناوریهای امنساز و ایجاد آزمایشگاههای اصالتسنجی تجهیزات صنعتی در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،. سمینار تخصصی «آشنایی با تهدیدات نوین سایبری صنعتی و روشهای مقابله با آنها» با همکاری مرکز راهبردی افتای فارس، ستاد افتای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مرکز آپای دانشگاه شیراز و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، با حضور مدیران و کارشناسان ارشد بیش از ۳۰ صنعت کلیدی استان، در دانشگاه شیراز برگزار شد.
محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این سمینار با تشریح آرایش جدید تهدیدات سایبری در سطح جهانی، بر تمرکز هدفمند حملات سایبری بر زیرساختهای صنعتی تأکید کرد و این موضوع را یکی از جدیترین چالشهای پیشروی امنیت ملی در حوزه فناوری دانست.
بومیسازی راهکارهای دفاع سایبری؛ اولویت اجتنابناپذیر
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشورهای پیشرفته راهکارهای متنوعی برای مقابله با تهدیدات نوین ارائه کردهاند، تصریح کرد: اولویت اصلی کشور، بازخوانی و بومیسازی این راهکارها متناسب با نیازهای داخلی و شرایط زیرساختی صنایع است.
وی امنسازی زیرساختهای صنعتی را ضرورتی حیاتی خواند و بر لزوم حرکت سریع به سمت ایجاد بازدارندگی فناورانه تأکید کرد.
تمرکز راهبردی بر امنیت اینترنت اشیای صنعتی
شیخی با اشاره به برنامههای عملیاتی پژوهشگاه، راهاندازی آزمایشگاههای مرجع اصالتسنجی تجهیزات را یک اقدام راهبردی توصیف کرد و توضیح داد: تمرکز ویژهای بر امنیت اینترنت اشیای صنعتی وجود دارد و این آزمایشگاهها امکان ارزیابی دقیق سلامت و اصالت تجهیزاتی را فراهم میکنند که در صنایع حساس کشور بهکار گرفته میشوند.
شکلگیری جبهه واحد فناورانه در برابر تهدیدات
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر مسئولیت ملی این نهاد در قبال پایداری زیرساختها، اعلام کرد: با وجود آنکه امنیت سایبری صنعتی طبق قانون وظیفه مستقیم پژوهشگاه نیست، تدوین نقشه راه فناوریهای امنساز با همکاری ستاد افتا، معاونت علمی و سایر بازیگران کلیدی آغاز شده است تا هماهنگی مؤثری در مواجهه با تهدیدات شکل گیرد.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و وزارتخانههای نفت و نیرو را از بازیگران کلیدی این حوزه دانست و از آغاز رایزنیها برای تعاملات راهبردی با پژوهشگاه نفت و بخشهای مرتبط خبر داد.
تداوم سمینارهای تخصصی در استانهای زیرساختی
شیخی در پایان با اشاره به اهمیت انتقال تجربههای عملی، از برگزاری این سلسله سمینارها در استانهای بوشهر، خوزستان و هرمزگان خبر داد و هدف از این اقدام را گسترش دانش تخصصی و عملیاتیسازی درسآموختههای حملات سایبری اخیر در صنایع زیرساختی کشور عنوان کرد.