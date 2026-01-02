به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در نقده به امامت حجت الاسلام حسین فصیح نیا اقامه شد.

امام جمعه نقده، ضمن سفارش نماز گزاران به تقوای الهی با تکیه به احادیث و روایات افزود: در روز‌های بصیرت قرار گرفتیم، این روز‌ها که تاریخ تکرار و منافقین و فتنه گران رسوا می‌شوند، انسان‌های منافق همیشه خود را به زحمت می‌اندازند تا تفرقه وایجاد کنند؛ در این ایام باید مواظب رفتار‌های منافق گونه افراد در اطراف خود باشیم.

حجت الاسلام فصیح نیا، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: سردارسلیمانی از ویژگی‌های شخصیتی والایی برخوردار بود که می‌تواند در جامعه اسلامی الگو قرار بگیرد، وی در صله رحم خیلی پیشقدم بود و به زادگاهش هم سر می‌زد و این نشانه اخلاق مداری وی همراه با تقوای سیاسی بود، این شهید والامقام که با معرفت الهی و اهل تقوا بود و خود را سرباز ولایت می‌دانست و خود را فدای همین اعتقاد کرد.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت امیرالمومنین و روز پدر، با اشاره به فضائل آن حضرت ادامه داد: در احادیث پیامبر آمده که اگر کل درختان قلم، کل دریا‌ها جوهر، جن‌ها حسابگر و ملائک کاتب باشند نمی‌توانند ذره‌ای از فضائل حضرت علی (ع) را بنویسند.

اشاره به ایام بیض که شب‌های بخشش گناهان و نزدیکی به قرب الهی است و دعوت به بهرمندی ازاین شب‌ها نورانی ازمهمترین بخش‌های دیگر خطبه‌های نماز جمعه نقده بود.