آزمون کتبی چهلو سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی وزارت بهداشت، نیمه دوم دی بهصورت متمرکز در شهر تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبدا، بنابر اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، طبق زمانبندی از پیش اعلام شده آزمون کتبی چهلو سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوقتخصصی در رشتههای مصوب، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت متمرکز در شهر تهران برگزار میشود.
محل دقیق برگزاری آزمون کتبی همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
آزمون شفاهی داوطلبان نیز بر اساس جدول زمان بندی شده مندرج در وب سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل رویت است.
فرآیند ثبتنام در این دوره از آزمون در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دیماه و ۷ تا ۸ دیماه ۱۴۰۴ انجام شده است.
کارت ورود به جلسه آزمون نیز در روزهای سهشنبه ۱۶ دیماه و چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ از طریق وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.