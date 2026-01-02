به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار منصور شوقانی در این مراسم جهاد تبیین را یکی از وظایف مداحان و ستایشگران دانست و گفت : این برنامه در دو بخش غرب و شرق استان با این نگاه که مداحان با مداحی خودشان بیشترین تاثیرگذاری را بر مخاطبان داشته باشند برگزار شد .

حسن اشرف مسول بنیاد دعبل استان سمنان هم با یادآوری فرموده رهبر انقلاب گفت : به فرموده معظم له مداحی یک هنر است و رسالت مداحان با جهاد تبیین مسائل روز سنگین است .