به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: شرکت های حقوقی پیمانکاری متقاضی فعالیت در معادن باید از وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن پروانه اشتغال در گروه پیمانکاری دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۵۵ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در معادن به دلیل خطای انسانی در حوزه کارگری است و ۸۸ درصد آموزش کافی ندیده اند وزارت تعاون کار و رفاه اجتمای مکلف شده است برای کارگران معادن بعد از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای کارت مهارت فنی و حرفه ای صادر کند.

وی تصریح کرد: با آموزش نیروهای کارگری حوادث در معادن به حداقل خواهد رسید.

به گفته بستامی بیش از هفت هزار معدن در کشور فعال است که ۳۰ معدن جزء معادن بزرگ و نیمه بزرگ است.