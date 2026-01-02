امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پرداخت امن با فناوری پرداخت بدون تماس

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۱۳:۴۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

تراکنش مالی از طریق دستگاه «ای. تی. ام» با سیم کارت رایتل

احراز هویت کاربران اینترنی با استفاده از فناوری بیومتریک

فراگیر شدن پرداخت موبایلی در گروِ استقبال مشتریان

هیچ هک بانکی در دو ماه گذشته نداشتیم

برچسب ها: خرید ، پرداخت ، فناوری ، کارت خوان ، خرید امن
 