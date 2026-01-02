هدیه ۳۵۰ میلیون تومانی بانوی سبزواری به بیمارستان امداد
در آستانه میلاد حضرت علی (ع)، یک بانوی خیر سبزواری مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به بیمارستان امداد شهید بهشتی این شهر اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: این بانوی سبزواری که خواست نامی از وی برده نشود، این اقدام را به یاد روانشاد پدرش و در تجلیل از همراهی و فداکاری همسر گرامیش، انجام داده است.
علی اکبر زحمتکش افزود: با اهدای مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان، گامی مؤثر در مسیر توسعه بخش ICU و اتاق عمل بیمارستان امداد برداشته خواهد شد.