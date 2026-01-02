امام جمعه شاهین دژ گفت : دشمنان با سلاح‌های کشتار جمعی و تبلیغات علیه کشورمان وارد جنگ و دربرابر وحدت ملت مجبور به شکست شدند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهین دژ به امامت حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ به حقایق جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد وگفت: دشمنان با دو ابزار سلاح‌های کشتار جمعی و ابزار تبلیغات برعلیه ملت عزیز کشورمان وارد جنگ شد که در برابر وحدت ملت در هر دو جبهه شکست خوردند.

او به جنگ تبلیغاتی نظام سلطه علیه کشورمان اشاره کرد وگفت: دشمنان با تبلیغات سو درصدد ایحاد شکاف در بین مردم بخصوص جوانان عزیزمان هستند که بزرگان خانواده باید در برابر شیطنت دشمنان هوشیار باشند.

امام جمعه شاهین دژ به سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد وگفت: سردار حاج قاسم سلیمانی تا آخرین لحظات عمر پربرکت شان در راه اطاعت از مقام عظمای ولایت و دفاع از دستاورد‌ها انقلاب اسلامی از پای ننشست و در این راه پربرکت به درجه رفیع شهادت نائل آمد .

امام جمعه شاهین دژ با تبریک میلاد فرخنده حضرت علی ع و روز پدر گفت: مهمترین ویژگی‌های اخلاقی امیرالمؤمنین مهربان، امانت‌دار، فروتن و متواضع بودن، تنها قطره‌ای از دریای بی‌کران ویژگی‌های شخصیتی این امام همام بود که به آنها آراسته بودند وبایستی فضایل اخلاقی حضرت علی ع الگوی همه مردان عالم باشد.