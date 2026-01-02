اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز را حق مردم دانست و افزود: اما اغتشاش، ناامنی و تخریب اموال عمومی خلاف شرع، قانون و مصالح کشور است و در شرایطی که کشور در معرض جنگ ترکیبی دشمن قرار دارد اغتشاش و ناامنی کمک به دشمن محسوب می‌شود و برخورد قاطع با عاملان آن ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، خواستار برخورد جدی با مافیای اقتصادی شد و بیان داشت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ناشی از سوء‌تدبیر و فساد داخلی است و مردم انتظار دارند با افرادی که بیت‌المال را غارت می‌کنند و موجب فشار اقتصادی می‌شوند برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته

امام جمعه یاسوج با اشاره به فرارسیدن ایام‌البیض ماه رجب بر استفاده از فرصت‌های معنوی تأکید کرد و گفت:ایام‌البیض از قداست و برکات فراوانی برخوردار است و توفیق حضور در خانه خدا و اشتغال به عبادت و راز و نیاز نعمتی بزرگ است که نباید از دست برود.

آیت الله حسینی ضمن یادآوری کوتاهی عمر دنیا افزود: بسیاری از انسان‌ها آرزوی فرصت بیشتری برای عبادت و جبران گذشته داشتند اما فرصت از آنان گرفته شد و امروز بسیاری در عالم برزخ آرزو می‌کنند به دنیا بازگردند تا نماز، روزه و اعمال عبادی را انجام دهند اما چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود پس باید قدر فرصت‌های اندک دنیا را دانست.

امام جمعه یاسوج با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو گفت: سالروز درگذشت عالم ربانی آیت‌الله مصباح یزدی است و برای این مجاهد طلب رحمت و مغفرت داریم.

وی همچنین با گرامیداشت روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید بزرگوار الگویی روشن از اخلاص، شجاعت و حضور در میدان بود که در دفاع از حرم‌های اهل‌بیت(ع) و امنیت منطقه نقش بی‌بدیلی ایفا کرد و به دست آمریکای جنایتکار به شهادت رسید

آیت‌الله حسینی با تبریک روز پدر از همه پدران تجلیل کرد و گفت: روز دوشنبه سالروز ارتحال حضرت زینب(س) است که این بانوی بزرگ اسوه صبر، مقاومت، بصیرت و ولایت‌مداری برای همه انسان‌ها است.

وی همچنین با گرامیداشت روز شهدای دانشجو و یاد شهید سید حسین علم‌الهدی و همرزمانش بیان داشت: دانشجویان این مرز و بوم در همه مقاطع انقلاب دفاع مقدس و جبهه مقاومت، حضوری آگاهانه و مؤثر داشته‌اند و شهدای دانشجو مایه افتخار ملت ایران هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به سالروز اجرای طرح استعماری کشف حجاب در دوران رضاخان افزود: حجاب از ضروریات قطعی دین اسلام است و حجاب نه‌تنها مانع رشد و پیشرفت جامعه نیست بلکه یکی از عوامل تحکیم خانواده، حفظ کرامت انسانی و رشد معنوی و فرهنگی جامعه است و جمهوری اسلامی نشان داد زنان باحجاب می توانند در همه عرصه ها حضور پیدا کنند.