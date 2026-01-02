مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از امدادرسانی به چهار کوهنورد گم شده در مناطق کوهستانی تنگه ارغوان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حمزه محمدی‌مقدم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام اظهار کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت در ساعت 06:29 صبح، مبنی بر مفقودی و گرفتار شدن چهار نفر در محدوده تنگه ارغوان، تیم‌های تخصصی واکنش سریع بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از رسیدن به محل حادثه با ارزیابی دقیق جغرافیایی و انجام عملیات جستجوی گسترده، موفق به یافتن هر چهار نفر شدند.

پس از ارائه اقدامات اولیه امدادی و کمک‌های اولیه، افراد درگیر حادثه به نقطه امن منتقل شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر ایلام با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروها، پایان موفقیت‌آمیز این عملیات را در ساعت 09:12 صبح همان روز اعلام کرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی، یادآوری کرد: مرکز ملی ندای امداد با شماره تلفن 112 به‌صورت شبانه‌روزی و 24 ساعته آماده دریافت گزارش‌ها و اعزام نیرو برای امدادرسانی به هموطنان در سراسر استان است.