امامجمعه پلدشت گفت: سردار سلیمانی نشان داد که مقاومت، یک واکنش احساسی یا صرف نظامی نیست، بلکه یک اندیشه آگاهانه و متکی بر حکمت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شهرسستان پلدشت ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز با اشاره به سالروز شهادت سردار سلیمانی افزود: آمریکاییها کسی را که سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزهٔ با تروریسم بود ترور کردند، شهید سلیمانی نرمافزارِ مقاومت و الگوی مبارزه را به ملّتها تعلیم داد.
حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: شخصیت حاجقاسم سلیمانی فراتر از نقشهای مقطعی و مسئولیتهای رسمی، حامل منظومهای کامل از ایمان، عقلانیت و مجاهدت بود به این دلیل او به یک مکتب ماندگار و جریانساز تبدیل شد.
جمشیدی گفت: شهید سلیمانی مصداق مجسم انسان تربیتیافته در مکتب اسلام ناب و انقلاب اسلامی بود؛ انسانی که در عین حضور در سختترین میدانهای تقابل با دشمن، از اخلاص، تواضع و مردمداری فاصله نگرفت.
وی تصریح کرد: سردار سلیمانی نشان داد که مقاومت، یک واکنش احساسی یا صرف نظامی نیست، بلکه یک اندیشه آگاهانه و متکی بر حکمت است، او میدان را باتدبیر میشناخت و تصمیم را بر پایه شناخت درست از دشمن، زمان و شرایط اتخاذ میکرد.
امام جمعه شهرستان پلدشت با اشاره با اغتشاشات چند روز گذشته در کشور گفت: این افراد که در شهرها دست به اعتشاش میزنند فریب خورده دشمنان هستند که میخواهند با سیاه نمایی نام کشور عزیز مان را خدشه دار کنند .
وی گفت: دشمنان بدانند با این فتنهها هرگز نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند .
امام جمعه پلدشت با اشاره به ۱۳ رجب ولادت امام علی علیهالسلام، آغاز ایام البیض و وفات حضرت زینب سلامالله علیها و ترور سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: مولای شیعیان جهان که با عطر وجودش این عالم خاکی را سرشار از رایحه دلنواز معنویت و عبودیت کرد و با مجاهدت و ایستادگی بیهمتایش، دشمنان خاندان اهلبیت (ع) را حیرتزده ساخت.
وی تصریح کرد: این روزها را بهترین فرصت برای انسگرفتن انسان مؤمن با خداوند متعال بوده و از این فرصت برای نزدیکشدن به خداوند و دوری و پاکشدن از گناهان باید نهایت استفاده را کرد
امامجمعه پلدشت پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی با نامهای «پایا»، «ظفر» و «کوثر» افزود: پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی با نامهای «پایا»، «ظفر» و «کوثر» از یکی از پایگاههای فضایی روسیه، نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
وی اظهار کرد: بازتاب داخلی و خارجی پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی صرفاً گزارش یک موفقیت فنی نیست، بلکه نمایشی اثرگذار از توانمندی ایران و ایرانی در مختصات لبه علموفناوری بشری است.
جمشیدی گفت: بازتاب داخلی این دستاورد، الهامبخش، امیدساز و انسجامآفرین است و بازتاب خارجی آن ابزاری برای اعتبارسازی علمی، نمایش قدرت چانهزنی در همکاریهای بینالمللی و ارسال پیامهای ژئوپلیتیک به دوستان و رقبا محسوب میشود