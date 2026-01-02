نمایشگاه «راز مقدس؛ روایتی از کفن تورین» همزمان با آغاز سال نو میلادی و با هدف معرفی یکی از رازآلودترین و بحث‌برانگیزترین آثار مذهبی و تاریخی جهان، در موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی‌–‌تاریخی نیاوران برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نمایشگاه با تمرکز بر «کفن تورین» ـ پارچه‌ای کتانی که تصویری کم‌رنگ از پیکر یک انسان بر آن نقش بسته است ـ تلاش دارد روایتی مستند از پیشینه تاریخی، جایگاه مذهبی و پژوهش‌های علمی مرتبط با این اثر ارائه کند؛ اثری که قرن‌هاست در کانون توجه تاریخ‌پژوهان، دانشمندان و اندیشمندان دینی قرار دارد.

شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به رویکرد پژوهش‌محور این مجموعه گفت: برگزاری نمایشگاه «راز مقدس» در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران، فرصتی برای پرداختن به یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین موضوعات تاریخ ادیان است. این نمایشگاه می‌کوشد با نگاهی مستند و بی‌طرفانه، مخاطبان را با ابعاد تاریخی، فرهنگی و علمی کفن تورین آشنا کرده و زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو میان علم، ایمان و تاریخ فراهم کند .

در این نمایشگاه، سیر تاریخی کفن تورین از باور‌های اولیه مسیحیان، دوره‌های پنهان‌ماندن آن در تاریخ، نخستین ظهور مستند در قرون وسطی، جابه‌جایی میان شهر‌های مختلف اروپا، آتش‌سوزی سال ۱۵۳۲ میلادی و استقرار نهایی آن در شهر تورین ایتالیا روایت می‌شود. همچنین بخشی از نمایشگاه به بررسی دیدگاه‌های علمی، نتایج مطالعات تصویربرداری و آزمایش‌های انجام‌شده بر روی این پارچه اختصاص یافته است؛ پژوهش‌هایی که همچنان محل بحث و بررسی محافل علمی جهان هستند.

از بخش‌های شاخص این رویداد، نمایش کتاب ارزشمند La Sindone از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران است که به‌عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی درباره کفن تورین، در کنار محتوای نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نمایشگاه «راز مقدس؛ روایتی از کفن تورین» از ۱۱ تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی از آن بازدید کنند.