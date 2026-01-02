به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی‌ و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم و مسئولان در شهر محلات برگزار شد.

دراین مراسم روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان گمان می‌کنند ملت دچار فراموشی می‌شود، در حالی که حافظه تاریخی و خون شهدا مسیر انقلاب را روشن نگاه داشته است.

مسئولان باید با هماهنگی، پذیرش اشتباهات و خدمت صادقانه، زمینه عبور از شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنند.

--------

در مراسمی با حضور فرمانده انتظامی استان سرهنگ سلمانی به عنوان فرمانده انتظامی محلات معرفی و از خدمات سرهنگ جنتی قدردانی شد.

---------

در اجرای طرح قرار دوازدهم ۲۲۵ بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان بین اقشار آسیب‌پذیر شهرستان خمین توزیع شد.

--------

فرمانده انتظامی خمین از افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در این شهرستان خبر داد.

---------

نشست راهبردی اعضای هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان محلات با هدف هم‌افزایی، تبیین نقش ورزش همگانی در ارتقای سلامت عمومی و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.

در این نشست، حاضران با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود، بر عزم مشترک مجموعه ورزش شهرستان برای حرکت در مسیر ارتقای سلامت، افزایش نشاط اجتماعی و تأکید کردند.

---------