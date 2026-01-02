پخش زنده
مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی و ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم در شهر محلات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی و ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم و مسئولان در شهر محلات برگزار شد.
دراین مراسم روحالامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان گمان میکنند ملت دچار فراموشی میشود، در حالی که حافظه تاریخی و خون شهدا مسیر انقلاب را روشن نگاه داشته است.
مسئولان باید با هماهنگی، پذیرش اشتباهات و خدمت صادقانه، زمینه عبور از شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنند.
در مراسمی با حضور فرمانده انتظامی استان سرهنگ سلمانی به عنوان فرمانده انتظامی محلات معرفی و از خدمات سرهنگ جنتی قدردانی شد.
در اجرای طرح قرار دوازدهم ۲۲۵ بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان بین اقشار آسیبپذیر شهرستان خمین توزیع شد.
فرمانده انتظامی خمین از افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در این شهرستان خبر داد.
نشست راهبردی اعضای هیأت ورزشهای همگانی شهرستان محلات با هدف همافزایی، تبیین نقش ورزش همگانی در ارتقای سلامت عمومی و تقویت نشاط اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، حاضران با بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود، بر عزم مشترک مجموعه ورزش شهرستان برای حرکت در مسیر ارتقای سلامت، افزایش نشاط اجتماعی و تأکید کردند.
