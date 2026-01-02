نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمرآذربایجان غربی در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۲۵ نفر از هم‌استانی‌ها و مسافران گرفتار امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: در پی بارش شدید برف و کولاک در سطح استان، نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر در چندین محور مواصلاتی استان مستقر شده و عملیات امدادرسانی انجام دادند.

حمید محبوبی، افزود: در این مدت ۷ حادثه ناشی از برف و کولاک به وقوع پیوست که منجر به گرفتار شدن ۶۲۴ نفر و ۱۳۲ دستگاه خودرو در محور‌های مواصلاتی استان شد و این حوادث با به‌کارگیری ۱۵ تیم عملیاتی متشکل از ۵۶ نیروی عملیاتی و استفاده از ۱۵ دستگاه خودروی امدادی، تحت پوشش امدادی قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۷ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر از آنان پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین به ۲ مورد از مادران باردار امدادرسانی فوری صورت گرفت.

محبوبی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از درراه‌ماندگان، بسته‌های غذایی و پتو بین افراد متأثر از حوادث توزیع شد و این عملیات‌ها با مشارکت ۵ شعبه جمعیت هلال‌احمر استان انجام گرفت.

وی در پایان گفت: امدادرسانی هلال‌احمر همچنان در برخی محور‌های برف‌گیر استان ادامه دارد و نیرو‌های امدادی تا عادی شدن شرایط جوی در حالت آماده‌باش کامل هستند.