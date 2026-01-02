به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی شاهب در جلسه شورای مدیریت محله محور گفت : این طرح باید از طریق مشارکت مردم اجرا شود و نه فقط ورود یا دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی .

وی افزود در استان سمنان مقرر شده طرح مدیریت محله محور در قالب یک شبکه ، شورای راهبردی و کمیته اجرا شود و امیدواریم با هم افزایی دستگاه های دولتی و موسسه های مردم نهاد در ۳۶۶ محله اجرا شود .

محمد جواد کولیوند استاندارسمنان هم در این جلسه بر لزوم تشکیل شورای راهبردی و تفکیک ۳۶۶ محله تاکید کرد.