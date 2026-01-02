پخش زنده
همایش ملی ایرانشناسی استانهابا تکیه بر محورهای باستانشناسی و تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و هنر استان کرمان برنامهریزی شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این همایش همراه با «نکوداشت ۵۵ سال خدمت فرهنگی استاد سید محمدعلی گلاب زاده»، درباره استان کرمان و با تکیه بر محورهای موضوعی همچون باستانشناسی و تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و هنر استان کرمان برنامهریزی شده است.
براساس این فراخوان، مهلت ارسال چکیده مقاله ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ و مهلت ارسال اصل مقاله، ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ خواهد بود.
پنجمین همایش ملی ایرانشناسی استانها «تاریخ، فرهنگ و هنر استان کرمان» ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد و دبیرخانه استانی همایش در بنیاد ایرانشناسی https://ckerman.iranology.ir/مستقر است.