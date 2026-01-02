تاکید امام جمعه اهواز بر کنترل گرانی‌های بی قاعده و توجه به معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: نسخه‌های اقتصادی تنها نمی‌تواند مشکلات مردم را برطرف کند و انتظار می‌رود با گران‌فروشی‌ها با جدیت بیشتری برخورد شود.

وی افزود: اگر از همان ابتدا چندین مفسد اقتصادی به اشد مجازات محکوم شده بودند، اکنون شاهد این نابسامانی در وضعیت نبودیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با بیان اینکه برخی از دشمنان به دنبال ایجاد آشوب هستند، گفت: انتظار ما از مسئولان و مقامات کشور این است که نسبت به گرانی‌ها اقدام جدی و اساسی صورت گیرد.

خطیب نماز جمعه اهواز تصریح کرد: پیوند مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تا چه اندازه پای این انقلاب و نظام هستند به همین جهت باید مطالبات آنها با جدیت دنبال شود.

وی بیان داشت: پرداخت وام فرزندآوری، مسکن، ازدواج و ودیعه مسکن مطالبه مردم است که باید با جدیت به آن توجه شود.

امام جمعه اهواز از مسئولان استان خواست برخی مناطق اهواز را پس از بارندگی مورد بازدید قرار دهند و مشکلات آب‌گرفتگی و فاضلاب را برطرف کنند.