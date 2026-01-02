پخش زنده
امام جمعه سلماس در خطبه های امروز نماز جمعه به تشریح اهمیت وحدت، ایثار و ولایتمداری دربرابر تهدیدات گوناگون دشمنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته در سلماس به امامت حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی برگزار شد.
امام جمعه سلماس در آغاز خطبهها بر اهمیت وحدت ملی در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام داخلی داریم و دشمنان ما با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و رسانهای تلاش دارند تا میان مردم ایران شکاف ایجاد کنند.
حجتالاسلام طباطبایی در ادامه به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام گفت: سردار سلیمانی نماد ایثار، وفاداری به انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بود.
او با جانفشانیهای خود در دفاع از کشور و اسلام، تا آخرین لحظه عمرش در راه انقلاب ایستاد و در نهایت به درجه رفیع شهادت نائل آمد این شهید بزرگوار باید الگویی از فداکاری و ایثار برای همه ما باشد.
امام جمعه سلماس افزود: ما باید راه سردار سلیمانی را ادامه دهیم و با تبعیت از آرمانهای ایشان، همواره به ارزشهای انقلاب اسلامی پایبند باشیم.
در بخش دیگری از خطبهها، حجتالاسلام طباطبایی به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر اشاره کرد.
امام جمعه سلماس گفت: حضرت علی (ع) نه تنها بهعنوان امام و پیشوای مسلمانان، بلکه بهعنوان یک پدر، الگویی بینظیر از محبت، فروتنی، دیانت و ولایتمداری برای همه مسلمانان و بهویژه مردان است. سیره و ویژگیهای اخلاقی حضرت علی (ع) باید برای همه ما سرمشق باشد.
او در ادامه تأکید کرد که باید از سیره اخلاقی حضرت علی (ع) در زندگی روزمره پیروی کنیم تا به یک جامعه اسلامی و اخلاقمدار دست یابیم حضرت علی (ع) همواره در مسیر دفاع از حق و عدالت گام برداشت و ما باید این ویژگیها را در خود تقویت کنیم تا در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام برداریم.
امام جمعه سلماس در پایان با تأکید بر لزوم اتحاد و همبستگی بیشتر در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، از مردم خواست تا در جهت تقویت انقلاب اسلامی، حفظ امنیت و استقلال کشور و دفاع از ارزشهای اسلامی یکپارچه و هوشیار عمل کنند.
او گفت: با اتحاد و پیروی از اصول انقلاب اسلامی، میتوانیم در برابر تمامی تهدیدات ایستادگی کنیم و کشورمان را در مسیر پیشرفت و عزت بیشتر قرار دهیم.