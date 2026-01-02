دکتر سالار مرادی، نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان، در این دیدار، مسائل و مشکلات مددجویان و اقشار کم‌برخوردار در سه حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

مرادی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات حمایتی، خواستار تقویت اعتبارات، توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی، مسکن مددجویی و ارتقای حمایت‌های معیشتی در این سه شهرستان شد و بر لزوم توجه ویژه به مناطق محروم، حاشیه‌نشین و روستایی حوزه انتخابیه تأکید کرد.

در ادامه سید مرتضی بختیاری ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم، بر آمادگی کمیته امداد امام خمینی (ره) برای افزایش همکاری‌ها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مددجویان شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران تأکید کرد.