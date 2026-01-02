اتمام مانور تمام عیار زلزله در مشهد
مانور تمام عیار زلزله که صبح جمعه با حضور ۸۰ دستگاه اجرایی و امدادی خراسان رضوی در اراضی کوهشار مشهد آغاز شده بود، پایان یافت.
شهردار مشهد، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و عوامل اجرایی مانور ترکیبی «مقاوم در سایه خورشید»، این رزمایش را هشداری برای آمادگی بیشتر دستگاهها و مردم دانست و پایان آن را اعلام کرد.
محمدرضا قلندر شریف افزود: برگزاری مانور زلزله مشهد با تلاش و همراهی مدیران و حوزههای مختلف فراهم شد و حضور فعال همه عوامل در میدان، نشاندهنده تعهد و آمادگی ۲۴ ساعته شهرداری مشهد در طول سال است.
وی با بیان اینکه این مانور هشداری است تا هرچه سریعتر خود را برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی آماده کنیم، ابراز امیدواری کرد این تجربه زمینهای برای ارتقای آمادگی و تابآوری شهر باشد.
همکاری دستگاهها در مانور قابل قبول بود
استاندار خراسان رضوی نیز در حاشیه برگزاری این مانور به خبرنگاران گفت: از همان ابتدای برگزاری مانور تمامعیار ترکیبی در صحنه حضور داشتیم و همکاری و عملکرد دستگاههای امدادی و نظامی قابل قبول بود.
غلامحسین مظفری ادامه داد: هماهنگی دستگاهها موجب شد در زمان کوتاه، اهداف مدنظر انجام شود و عملیات به خوبی مدیریت شود.
وی ادامه داد: این مانور قدمهای موثری در رشد و همکاری دستگاهها داشت.
خراسان رضوی، یازدهمین استان برگزار کننده مانور در سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت: توانمندیهای خوبی در دستگاهها برای مقابله با آسیبهای طبیعی از جمله زلزله وجود دارد.
حسین ساجدینیا به خبرنگاران اظهار داشت: خراسان رضوی یازدهمین استانی است که امسال مانور تمامعیار ترکیبی زلزله را برگزار کرده است.