مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان از ساخت و تحویل ۱۰۰ واحد خیر ساز تا پایان امسال خبر داد و افزود:تاکنون در استان سمنان ۱ هزارو ۲۰۰ واحد مسکونی برای خیران ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حسین هوشنگ مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان در جلسه مجمع عمومی هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان با بیان اینکه خانههای خیر ساز در اختیار دهکهای پایین جامعه قرار داده میشود گفت: تاکنون در استان سمنان ۱ هزارو ۲۰۰ واحد مسکونی با کمک خیران ساخته شده است.
حسین هوشنگ از ساخت و تحویل ۱۰۰ واحد خیر ساز تا پایان امسال خبر داد و افزود: در حال حاضر هم ۵۰۰ واحد مسکونی خیر ساز در نقاط مختلف استان در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۹۰ درصدی دارند.
در این جلسه هیات مدیره و بازرس جدید انجمن هم انتخاب شدند.