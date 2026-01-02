به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرمست در نشست بررسی طرحهای شهری تبریز گفت: وقتی سرمایه‌گذار برای اجرای طرحهای پیشقدم می‌شود وظیفه همه ما است که موانع کار را رفع کنیم؛ به ویژه در شرایط فعلی که ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیاز‌ها نیست و باید به سمت جذب سرمایه‌گذاری برویم.

وی با تاکید بر لزوم رفع موانع و پیشبرد سریع پروژه‌های شهری و سرمایه‌گذاری تبریز افزود: مدیریت ارشد استان عزم خود را در این خصوص جزم کرده و دستگاه‌های اجرایی هم باید در هماهنگی کامل با شهرداری تبریز به این موضوع کمک کنند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: بخش مهمی از هماهنگی و‌ هم‌افزایی در استان مربوط به همکاری میان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی است و اگر این هماهنگی نباشد هم شهرداری و هم دستگاه‌ها و مهم‌تر از همه مردم آسیب می‌بینند. باید تلاش کنیم تا در این دوره تاریخی که مسئولیت داریم بتوانیم کار‌های ماندگاری برای شهر انجام دهیم.

سرمست همچنین با قدردانی از تعامل نمایندگان مجلس با مجموعه مدیریت اجرایی استان گفت: باید از ظرفیت همه نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس استفاده کنیم و هر جا هم موفقیتی حاصل شده نتیجه این تعامل بوده است.

وی با بیان اینکه هر کاری در استان انجام می‌شود متعلق به کل استان است افزود: جلسات بررسی طرحهای شهری به صورت هفتگی تشکیل می‌شود تا هیچ مانعی در پیشرفت این پروژه‌ها وجود نداشته باشد.

علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ما باید به دنبال سرمایه‌گذار برویم و نگذاریم کسی که با پای خودش برای سرمایه‌گذاری می‌آید دلسرد شود.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز هم تاخیر در اجرای برخی از پروژه‌های شهری را ناشی از کاغذبازی زاید اداری پیچیده دانست و گفت: در شرایطی که حجم مسائل روزمره و مشکلات شهروندان افزایش یافته باید مسائل را اولویت‌بندی کنیم.

ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز موفقیت شهرداری را موفقیت دولت دانست و گفت: شهرداری مجموعه‌ای جدا از دولت نیست و ما کمک به شهرداری را وظیفه خود می‌دانیم.

در این نشست وضعیت خانه تئاتر، هتل آراز و برج تاوریژ بررسی و مقرر شد با دعوت از سرمایه‌گذاران این طرحها، اقدامات لازم برای رفع موانع آنها با هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

همچنین مسائل و مشکلات مربوط به فاز ۲ شهرک خاوران، قطعه ۶ آزادراه تبریز ارومیه و بافت فرسوده شهر تبریز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.