دولت برای رفع گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم اقدام کند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: مطالبه جدی ما از دولت منتخب در حوزه اقتصادی تثبیت و کاهش نرخ ارز، رفع گرانی‌ها، ارتقا ارزش پول ملی و ارائه خدمات کارآمد به مردم است.