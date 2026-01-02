پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در بارندگیهای اخیر بیش از ۹۰ درصد سازههای آبخیزداری آبگیری و سرریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سید محمد نور موسوی در بازدید از سازههای بندرلنگه افزود: بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب در سازههای استان ذخیره شد.
وی افزود: در شهرستان بندرلنگه نیز ۱۴۲ سازه فعال وجود دارد که حدود ۲۲ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در منطقه گزیر، بندهای ساخته شده با همکاری سازمان آب، منابع طبیعی و مشارکت مردم تزریق آب به چاههای کشاورزی را ممکن ساخته و موجب پایداری کشاورزی در این منطقه شده است.
موسوی افزود: در این منطقه اقدامات آبخیزداری مانع توسعه گالیها شده است.
استاندار هرمزگان نیز گفت: یکی از اهداف، اجرای برنامههای گسترده در حوزه آبخیزداری و جنگلکاری بهویژه در مناطق مواجه با محدودیت منابع آبی و خاکی است که در این بازدیدهای میدانی، تصمیمات اساسی در دستور کار قرار گرفت.
محمد آشوری افزود: پهنههای آبی شرق استان شیرین و در غرب به علت عبور روانآبها از گنبدهای نمکی شور است.
وی گفت: با مطالعات و اقدامات ارزشمند در این زمینه، نهضت آبخیزداری و جنگلکاری با مشارکت مردم، خیران و حمایت دولت به فرهنگ عمومی تبدیل میشود.