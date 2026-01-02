به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر با تأکید بر نقش محوری بازاریان در پایداری اقتصاد کشور، ضمن قدردانی از اقدامات به‌موقع دولت و پاسخ مثبت به مطالبات صنفی بازاریان، خواستار تدوین و اجرای سیاست ارزی پایدار برای پایان دادن به بی‌ثباتی در بازار شد.

حجت‌الاسلام عادل پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور امروز در معرض فشار حداکثری اقتصادی قرار دارد و دشمن با هدف قرار دادن معیشت مردم، به‌دنبال ایجاد ناامنی و آشوب در بازار است؛ در حالی‌که هرگونه ناامنی و تعطیلی بازار، پیش از همه به زیان بازاریان و زندگی مردم تمام می‌شود.

وی با اشاره به اعتراضات صنفی اخیر بازاریان تأکید کرد: اعتراض صنفی حق قانونی بازاریان است، اما دشمن تلاش می‌کند با سازماندهی اغتشاشگران و فضاسازی رسانه‌ای، مطالبات صنفی را به بی‌ثباتی و ناامنی تبدیل کند.

تجربه تاریخی بازار ایران نشان می‌دهد هر زمان فضای ناامنی ایجاد شده، نرخ ارز با شتاب بیشتری افزایش یافته و سرمایه‌گذاری متوقف شده است که نتیجه آن، آسیب مستقیم به بازار و معیشت مردم خواهد بود.

امام جمعه خرمشهر با تأکید بر ضرورت هوشیاری عمومی افزود: کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و همه باید مراقب باشند در بازی طراحی‌شده دشمن قرار نگیرند.

وی همچنین از قوه قضاییه خواست با مفسدان اقتصادی و اخلال‌گران در معیشت مردم، به‌ویژه دانه‌درشت‌ها، قاطعانه برخورد کند.

حجت‌الاسلام عادل پور باتشکر از دولت به‌دلیل اقدامات به‌هنگام و توجه به مطالبات بازاریان، خواستار ارائه سیاست‌های ارزی پایدار و مؤثر برای ایجاد ثبات در بازار و حمایت عملی از معیشت مردم شد.