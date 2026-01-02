امام جمعه گرگان، در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به پرتاب موفق ماهواره‌های بومی، این دستاورد را نشان‌دهنده ورود ایران به باشگاه ۱۰ کشور دارنده فناوری فضایی خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی را کاری بزرگ توصیف کرد و گفت: این ماهواره‌ها ساخته و پرداخته خودمان بوده و فناوری‌های آن کاملاً بومی است. فقط ده کشور در دنیا از این فناوری برخوردارند و ایران جزو آنها شده است.

امام جمعه گرگان افزود: این ماهواره‌ها اطلاعات ارزشمندی برای مدیریت بحران‌های زیستمحیطی، مسائل کشاورزی و پیشرفت کشور فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: این موفقیت نشان می‌دهد وقتی کشوری پیچیده‌ترین فناوری‌ها را می‌تواند انجام دهد، قطعاً می‌تواند مشکلاتش را نیز خودش حل کند و نیازی به دراز کردن دست به سوی دیگران ندارد.

نماینده ولی فقیه در گلستان با تقدیر از دانشمندان کشور گفت: ما به وجود این دانشمندان افتخار می‌کنیم. این موفقیت پیامی به نسل جوان است که ببینند کشور به چه چیز‌هایی نیاز دارد و باید برای حل مشکلات آن قدم بردارند.

وی با اشاره به فرمایشات رئیس‌جمهور خطاب به اصناف و بازاریان گفت: همه دارند برای حل مشکلات اقتصادی دست به دست هم می‌دهند. اگر حرفی هست، نقد و اعتراض است نه به معنای براندازی. مردم مشکلات را می‌دانند و مسئولان نیز در پی حل آن هستند.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه آمریکا دروغ می‌گوید که دلسوز مردم است گفت اگر اینها راست می‌گویند چرا زنان و کودکان را در غزه اینگونه به خاک و خون می‌کشند اینها دلسوز مردم نیستند

وی با اشاره به سالروز شهادت سردار سلیمانی گفت سردار سلیمانی مالک اشتر امام و رهبری بود و شخصیتی بود که فقط به فکر پیشرفت و حل مشکلات کشور بود.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های سالروز وفات حضرت زینب (س) و کشف حجاب رضاخانی افزود: «این بانوی بزرگوار، الگویی بی‌نظیر برای همه زنان جهان در استواری، معرفت و خدمت به جامعه است و این الگو یعنی زنان می‌توانند با حفظ حجاب و ارزش‌های یک بانو درجامعه مدارج کمال را طی کند.

امام جمعه گرگان با اشاره به سالروز کشف حجاب در دوره رضاخان گفت: رضاخان به بهانه پیشرفت زنان، حجاب را مانع خواند، اما امروز زنان محجبه ما در بالاترین مناصب، از وزارت تا استادی دانشگاه، حضور دارند. این نشان می‌دهد آن حرف‌ها یک توطئه بود.

وی تأکید کرد: جامعه امروز آگاه است و می‌فهمد چه کسانی واقعاً طرفدار مردم هستند. اگر کسی طرفدار ملت است، چرا نسبت به جنایات در غزه سکوت می‌کند؟