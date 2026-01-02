به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این آمبولانس‌های جدید بر اساس استاندارد‌های روز دنیا خریداری شده و دارای تجهیزات پیشرفته است.

پژمان شاهرخی افزود: برای خرید هر دستگاه آمبولانس بیش از ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: این آمبولانس‌ها به شهرستان‌های بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، بستک و بندرلنگه اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تا هفته آینده هفت دستگاه آمبولانس به شهرستان‌های میناب، پارسیان، بندرعباس، رودان و حاجی آباد ملحق می‌شود.

استاندار هرمزگان گفت: هدفگذاری امسال تحویل ۶۰ دستگاه آمبولانس جدید است که تا کنون ۳۹ دستگاه آن به شهرستان‌ها اختصاص داده شده است.

محمد آشوری افزود: افزایش رضایتمندی و کیفیت بخشی به خدمات از مهمترین اهداف است.

همچنین در ادامه نهضت ارتقای سلامت، تفاهم نامه‌ای بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی تهران امضا شد.

استاندار هرمزگان گفت: بر اساس این تفاهمنامه ۱۵ متخصص اورژانس به صورت شبانه روزی و بر اساس نوبت کاری در مراکز درمانی جزیره هرمز مستقر هستند.

محمد آشوری افزود: با استقرار پزشکان در این جزیره، دیگر بیماران فقط در موارد خاص به مرکز استان اعزام میشوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: پزشکان متخصصان داخلی، رادیولوژی و زنان نیز در این جزیره مستقر می‌شوند.

شاهرخی افزود: با تخصیص اعتبار از طرف وزارتخانه و استان دستگاه‌های سونوگرافی، اکو و سی تی اسکن نیز برای این جزیره خریداری می‌شود.