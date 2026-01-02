سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از باز بودن تمام محور‌های مواصلاتی استان خبر دادو گفت: تردد در محور‌های اصلی و روستایی استان کرمانشاه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رحمت جلیلیان، با اشاره به بارش‌های اخیر و اجرای عملیات راهداری زمستانی در سطح استان اظهار کرد: از ابتدای بارش‌ها، اکیپ‌های راهداری با آمادگی کامل در محور‌های مواصلاتی مستقر شده و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی راه‌ها را به‌صورت مستمر انجام داده‌اند.

وی افزود: در مجموع، عملیات برف‌روبی در محور‌های شریانی، اصلی و روستایی استان به طول ۱ هزار و ۶۷۰ کیلومتر باند انجام شده که از این میزان، یک‌هزار و ۴۱۰ کیلومتر باند مربوط به محور‌های اصلی و شریانی و ۲۶۰ کیلومتر باند مربوط به راه‌های روستایی بوده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به بازگشایی راه‌های روستایی گفت: در این عملیات، ۶ محور روستایی منتهی به ۶۸ روستا بازگشایی شد و هم‌اکنون تردد در این مسیر‌ها برقرار است.

جلیلیان، با بیان اینکه راهداران استان کرمانشاه به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، تصریح کرد: در این عملیات، ۸۴ نفر ـ روز از نیرو‌های راهداری و ۵۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به‌کارگیری شدند.

وی، میزان ماسه و نمک مصرفی در عملیات راهداری زمستانی اخیر را یک‌هزار و ۱۷۵ تن اعلام کرد و افزود: در جریان این عملیات، به ۴۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف نیز امدادرسانی و کمک‌رسانی شده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر تداوم آماده‌باش راهداران خاطرنشان کرد: از رانندگان تقاضا داریم ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با احتیاط کامل تردد کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.