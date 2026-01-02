هواشناسی کرمان، درباره افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و خیزش گردوخاک امروز جمعه و فردا شنبه در مناطق جنوبی و شرقی استان هشدار داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، هواشناسی استان کرمان، اعلام کرد: امروز جمعه و فردا شنبه در مناطق جنوبی و شرقی استان، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق استان نیز طی این مدت، جو نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود.

از شنبه شب با ورود و فعالیت یک سامانه بارشی، افزایش ابر، بارش پراکنده باران و وزش تندباد‌های لحظه‌ای در برخی مناطق نیمه شمالی و مرکزی استان از شنبه شب تا یکشنبه شب دور از انتظار نیست وهمچنین این اوضاع جوی از یکشنبه تا دوشنبه در برخی مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز رخ خواهد داد.

شایان ذکر است در این بازه زمانی، در مناطق جنوب‌شرقی استان تداوم غلظت بالای غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از نظر دمایی نیز از یکشنبه، کاهش محسوس دما در اغلب مناطق استان محتمل خواهد بود.